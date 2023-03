Das Osterfeuer wird am Gründonnerstag, 6. April, in Goldbeck lodern.

Goldbeck - Die Mitglieder des Fördervereins der Goldbecker Feuerwehr wollen sich auch in diesem Jahr bei Festen im Uchteort mit einbringen. Zudem laden die Förderer selbst ein – in rund einem Monat soll am Goldbecker Gerätehaus das Osterfeuer lodern. Für diese Veranstaltung wurden am Freitagabend bei der Jahreshauptversammlung im „Bayrischen Hof“ die letzten Details festgelegt.