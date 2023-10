Energiewende Groß wie 80 Fußballfelder - Holländer wollen in Kreis Stendal Photovoltaik für 35 Millionen Euro bauen

Eine holländische Firma will in der Altmärkischen Wische (Kreis Stendal) gut 35 Millionen Euro in eine PV-Anlage investieren. Zum Teil dort, wo sich auch bald Flügel drehen könnten.