Große Freude in Plätz: Spielplatz wird aufgewertet

Der Spielplatz in Plätz soll bereichert werden. Dieses Ziel verfolgen die Mitglieder des Kinder- und Jugendfördervereins. Nach einer größeren Finanzspritze steht dem Projekt nichts mehr im Wege.

Plätz - Die Mitglieder des Kinder- und Jugendfördervereins Plätz haben schon jede Menge auf die Beine stellen können. In erster Linie zielen ihre Aktivitäten auf den in der Mitte des kleinen Dorfes gelegenen Spielplatz, der „meistens sehr gut genutzt wird“, sagt Annika Fischer, eine junge Mutti. „Die Kleinen sind am Toben und die Größeren spielen Fußball“, sei auf dem schönen Gelände immer etwas los. Nun kann der Verein, der 2005 von engagierten Eltern aus der Taufe gehoben wurde, wieder etwas Gewünschtes umsetzen. Er konnte eine Summe von 1000 Euro entgegennehmen.