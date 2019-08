Gerd Heckenberger (von rechts) und Michael Dihlmann schauen im Agraneum Burkhard Moser und Jürgen Endreß bei Arbeiten an einem historischen Bindemäher über die Schulter. Diese Machine und andere werden am Grünen Wochenende am kommenden Sonnabend in Iden einsatzbereit sein. Die Veranstalter freuen sich über viele Besucher, von 10 bis 17 Uhr ist einiges los. Foto: Ingo Gutsche