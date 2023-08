Stadtentwicklung Grün ist in Osterburg bei Stendal Mangelware

Blumenampeln könnten in Osterburg für ein bunteres Bild in der Einkaufsmeile sorgen. Das wünschen sich Geschäftsleute und haben Ratsmitglieder im Herbst 2022 vorgeschlagen. Was ist aus der Idee geworden?