Kriegsopfer Grundschule Seehausen enthüllt Gedenktafel zur Erinnerung an den Arzt Dr. Albert Steinert

Die Grundschule Seehausen verschreibt sich ganz dem Gedenken an Dr. Albert Steinert (1886 bis 1945). Nun erinnert auch eine Tafel an sein Schicksal am Ende des Zweiten Weltkriegs. Die Feierstunde war aktueller als allen lieb sein konnte.