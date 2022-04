Grundversorgung gesichert: Krankenhaus Seehausen meistert die Corona-Pandemie

Das Agaplesion Diakonie-Krankenhaus Seehausen ist eine wichtige Adresse bei der medizinischen Versorgung im ländlichen Raum. Die Mitarbeiter der Einrichtung arbeiteten auch 2021 und trotz Corona-Pandemie daran, dass das so bleibt.

Mit rund 170 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern ist das Agaplesion Diakonie-Krankenhaus ein wichtiger Partner für die Region Seehausen. Das soll auch in Zukunft so bleiben.

Seehausen - Es gibt wohl kaum jemanden, der die Corona-Pandemie nicht lieber heute als morgen abhaken würde. Und doch haben es viele Menschen, Firmen sowie Institutionen geschafft, sich irgendwie auf die Situation mit all ihren Einschränkungen einzurichten. Was längst nicht in allen Bereichen möglich ist.