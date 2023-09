Iden - Historische und moderne landwirtschaftliche Technik können die Besucher des Grünen Wochenendes in Iden in Augenschein nehmen. Der Sonnabend, 9. September, biete einen Blick hinter die Kulissen eines modernen Betriebes. Nicht weniger interessant sei aber auch die Landwirtschaft, wie sie vor vielen Jahren vonstatten ging. Bulldogs und Schaudreschen gehören dazu.

Auftakt mit einer Oldtimer-Parade

Historische Fahrzeuge geben sich in Iden ein Stelldichein: Bereits der Auftakt des Grünen Wochenendes, der zum siebten Mal auf dem Areal der Landesanstalt für Landwirtschaft und Gartenbau (LLG) stattfinden wird, wird Fans alter Technik erfreuen. Die Oldtimer werden ab 10 Uhr einfahren. Der Oldtimerstammtisch Calberwisch hat kräftig die Werbetrommel gerührt. Die Organisatoren sorgen zudem für einen kleinen Wettbewerb. Mehrere Traktoren des Typs Lanz-Bulldog, der zwischen 1921 und 1957 hergestellt wurde, werden mit ihren Besitzern erwartet. „Wir veranstalten ein Wettanheizen“, sagt Michael Dihlmann. Aus der technischen Notwendigkeit die historischen Dieselfahrzeuge mit Heizlampen vorzuglühen, soll ein Wettstreit entfacht werden – wer ist der schnellste? Wie die Landwirtschaft anno dazumal ausgesehen hat, wird ebenfalls morgen in Iden präsentiert werden. Unter anderem beim Schaudreschen oder beim Mähbinden (Getreideernte).

Die Idener Landesanstalt um ihren Leiter Gerd Heckenberger öffnet beispielsweise ihre Lehrwerkstatt Schwein und zeigt auch neueste Investitionen. Dazu gehört der Feldroboter „Farmdroid“, von dem Heckenberger begeistert ist. Das solarbetriebene Gerät markiert mit Hilfe eines Gps-Signals die Position jeder Pflanze bei der Aussaat. „Er kann haargenau an der Pflanze hacken“, lobt er die Genauigkeit dieser Maschine, die ebenfalls zu sehen sein wird.

Ein weiterer Wettbewerb wird sich gegenüber des LLG-Hofes auf einer Wiese ereignen. Schäfer werden dann beim Landesleistungshüten ihr Können unter Beweis stellen, um möglichst viele Punkte der Jury zu ergattern. Die Teilnehmer werden mehrere Prüfungen mit ihren Hunden meistern müssen.

Flohmarkt mit Büchern und Trödel

Beispielsweise muss die Herde über eine simulierte Brücke getrieben werden, wobei die Hunde verhindert müssen, dass die Schafe an der Brücke vorbeilaufen.

Traditionell beteiligt sich auch die Deutsche Buchsbaumgesellschaft mit dem in Iden gelegenen Buxarium am Grünen Wochenende. Zwischen 10 und 17.30 Uhr stehen die anwesenden Mitglieder zum Wissens- und Erfahrungsaustausch über Buchsbaum und Formschnitt zur Verfügung. „Ein umfangreicher Büchertisch zum Thema lädt zum Inspirieren ein. In unserem Flohmarkt mit Gartenbüchern und Gartentrödel sowie dem Pflanzenbasar findet sich vielleicht etwas für das eigene Bücherregal beziehungsweise den eigenen Garten“, teilt Gisela Rose-Sell, Präsidentin der Deutschen Buchsbaumgesellschaft mit. Das Buxarium verfügt über 250 Sorten an Buchsbäumen und ist weltweit einmalig.