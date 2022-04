Mit Pferd und Büchsen Gut gespielt: Kinderfest in Hohenberg-Krusemark schreit nach Wiederholung

Aller guten Dinge sind drei oder anders gesagt: Wenn sich Akteure aus drei Gemeinschaften zusammentun, um die Idee eines Kinderfestes zu verwirklichen, kann was Gutes dabei herauskommen. So geschehen auf dem Sportplatz in Hohenberg-Krusermark.