Trotz großer Konkurrenz an Wochenend-Veranstaltungen können sich die Organisatoren des Reitertags in Priemern über große Resonanz freuen. Ein Sonntag ganz im Zeichen des Pferdesports.

Priemern - Die Voraussetzungen waren nicht die Besten, überall in der Altmark wurde zu großen Festen eingeladen. Und dennoch: Mit 220 Starts in zwölf Prüfungen war auch in diesem Jahr der Reitertag in Priemern sehr gut besetzt.

85 Pferde mit 94 Reitern aus 37 Vereinen hatten sich für Sonntag zum Reit- und Sportverein Bretsch angemeldet. Traditionell standen Führzügel- und Reiterwettbewerbe, Dressur, Springen und der Jungzüchterwettbewerb auf dem Programm. Tomas Treptow, bei dem sich die Bretscher bedanken möchten, hatte wieder einen Geländeparcours aufgebaut, in Bretsch wurde in diesem Jahr die vorletzte Station des Vielseitigkeitscups Altmark ausgetragen. Zum Finale werde dann Anfang August nach Arneburg eingeladen, sagt Landestrainer Uwe Wagner, der seine Schützlinge auch in Priemern betreute.

Bescheiden am Rande saß auch wieder der Seehäuser Dr. Walter Fiedler, dem einmal mehr der Dank der Gastgeber gelte. Der Arzt in Rente ist schon traditionell dabei, wenn in Priemern geritten wird, falls es zu Verletzungen kommt.

Für die Durchführung der einzelnen Wettbewerbe war es auch genau das richtige Wetter und die zahlreichen Zuschauer konnten ein vielseitiges Wettkampfangebot verfolgen. Vier Mal Springreiten mit Derby, Stilspringprüfung, zwei Vielseitigkeitsstrecken, Dressur oder auch der Jungzüchterwettbewerb, für jeden sollte was dabei sein. Bereits um 8.30 Uhr wurden die ersten Wettkämpfe gestartet, bis zum späten Nachmittag sollten sie andauern. Zwischendurch wurden die Anwesenden mit Deftigem vom Grill oder aus der Fritteuse, mit Eis und Getränken versorgt.

Die ersten Plätze

Führzügel-Wettbewerb, Leonie Andert mit Chantilly, Klein Schwechten (Verein)Einfacher Reiterwettbewerb Schritt-Trab, Emma Goltz mit Dorit, ArneburgEinfacher Reiterwettbewerb Schritt-Trab-Galopp+Hindernis, Frieda Gille mit Nellyh N, ArneburgDressurreiterwettbewerb Kl. E, Leandra Trumpf mit Peppino, Hohenberg-KrusemarkDressurreiterwettbewerb Kl. A, Juliane Stutzer mit Mylo Murphy, ArneburgMini-Stilspringwettbewerb, Frieda Gille mit Nellyh N, ArneburgStilspringwettbewerb Kl. E, Jona Hartwig mit Lou Bega 41, GieseritzSpringwettbewerb Kl. E, Hans-Heinrich Schulze mit RED up Chiqui, Lüneburger HeideSpringwettbewerb Kl. A, Alina Schmidt mit Quick step, DüsedauStil-Geländewettbewerb Kl. E, Leandra Trumpf mit Peppino, Hohenberg-KrusemarkStil-Geländewettbewerb Kl. A, Sonja Schlubeck mit Nelsons As, BülstringenDerby Kl. A, Hans-Heinrich Schulze mit Riddick, Lüneburger HeideKombi-Wettbewerb Mini Kl. E, Leandra Trumpf mit Peppino, Hohenberg-KrusemarkKombi-Wettbewerb Kl. E, Lia Hamann mit Michel, HavelbergKombi-Wettbewerb Kl. A, Juliane Stutzer mit Mylo Murphy, Arneburg