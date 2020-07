Ein junges Frauen-Trio aus Vietnam und ein junger Mann aus Sri Lanka gehören zum Team des Gutshauses Büttnershof.

Büttnershof l Elke und Bernd Prüfert haben es keineswegs bereut, ihre „Mannschaft“ neu aufzustellen. Im Gutshaus Büttnershof lernen mehrere junge Frauen und Männer aus Vietnam und Sri Lanka. Sie fühlen sich wohl. „Wir sind eine Familie“, deutet Bernd Prüfert das gute Verhältnis zwischen dem Unternehmer-Ehepaar und den Angestellten an. Nur wenn das Betriebsklima stimme, könne man erfolgreich sein.

Von Nadun, den Prüferts während eines Urlaubs auf Sri Lanka kennenlernten und für den Weg ins Ausland in die Altmark begeistern konnten, waren sie sofort angetan. Fleiß, Ehrgeiz und Höflichkeit würden ihn auszeichnen. Junge vietnamesische Frauen als Restaurant-Fachleute folgten, von denen sie ebenfalls überzeugt sind. Für Prüferts der einzig richtige Weg in der Gastronomie-Branche. Schließlich sei es immer schwieriger geworden, Fachleute aus deutschen Landen für den Restaurantbetrieb zu gewinnen.

Langjährige Mitarbeiterin verabschiedet

Bernd Prüfert, der in den 90er Jahren das idyllische Gutshaus samt Areal erwarb und viel Geld in die Sanierung investierte, versichert, dass sich die Asiaten fernab ihrer Heimat nahe der Elbe wohl fühlen. Sie würden von ihrem Balkon aus sehr oft Gelächter aus den nahegelegenen Wohnungen ihrer Angestellten vernehmen. „Das macht uns froh.“

Bilder Bernd Prüfert mit Nadun, der seit 2019 bei ihm angestellt ist. Der junge Mann kommt aus Sri Lanka. Foto: Ingo Gutsche



Das Gutshaus befindet sich in idyllischer Umgebung nahe der Elbe. Für viele Radler, die auf dem nahegelegenen Elberadweg unterwegs sind, ist das Haus ein...



Aber ein Ereignis drückte jüngst auf die Stimmung von Elke und Bernd Prüfert. Sie verabschiedeten mit Karin Missenberger eine treue Mitarbeiterin, die künftig etwas kürzertreten möchte. Die 72-jährige Osterburgerin gehörte praktisch zu den Gutshof-Mitarbeitern der ersten Stunde. Im März 2000 erhielt die laut Bernd Prüfert „beste Kuchenbäckerin, die es gibt“ den Arbeitsvertrag – seit 20 Jahren war sie dabei. Allerdings musste Karin Missenberger bei ihrem Abschied vor wenigen Tagen versprechen, so oft es geht in Büttnershof vorbeizuschauen. Das liegt nicht nur Prüferts am Herzen, sondern auch den jungen Vietnamesinnen, für die sie eine wichtige Bezugsperson darstellt. Für Thuy, Phoung und Mai, die im August ihr zweites Ausbildungsjahr als Restaurant-Fachleute beginnen, ist die rüstige Seniorin eine wichtige Ansprechpartnerin.

Weitere Vietnamesinnen sollen eingestellt wer

„Wenn ich die jungen Frauen aus der Schule aus Salzwedel abgeholt habe und wir hier angekommen sind“, erzählt der Chef, „dann war ihr erster Weg meist in die Küche.“ Um natürlich „ihre“ Karin zu begrüßen. Von dem Trio nahm die 72-Jährige ein selbstgemaltes Bild entgegen. Und von Prüferts einen großen Blumenstrauß und Präsente. „Die Jahre haben zusammengeschweißt“, blickte Bernd Prüfert zurück, der aber auch voller Optimismus nach vorne schauen kann: Schließlich kann er auf sein Team bauen. Mit jungen Kräften. Die beiden Köche Alexander Wilke und Sven Leidel werden künftig Unterstützung erhalten, was nicht nur das Unternehmer-Ehepaar, sondern auch Mai freuen wird. Denn ihr Mann Tuan soll auch seine Arbeit in Büttnershof beginnen. Das hätte eine komplette Familienzusammenführung zur Folge: Damit könnte auch ihre noch bei den Großeltern in Vietnam wohnende dreijährige Tochter zu beiden ziehen. Während das junge vietnamesische Frauen-Trio und Nadun in das zweite Ausbildungsjahr wechseln werden, haben Prüferts bereits nach weiteren Nachwuchskräften für den Restaurantbetrieb ihre Fühler ausgestreckt. Es sollen noch weitere Vietnamesinnen eingestellt werden. Die bisherigen Erfahrungen sprechen für sich. Auch wenn es sicherlich nicht einfach sei, die deutsche Sprache zu erlernen, wie sie zugeben. Aber sie hätten sich eingelebt, rund 10 000 Kilometer von der Heimat entfernt.