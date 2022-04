Hanse-Sportbootverein Werben stolz auf neues Vereinsheim - fehlt nur noch der Bootsanleger

Werben - Am Sonntag öffnete das Vereinsheim am Alten Bahnhof des „Hanse-Sportbootvereins Werben“ für die Öffentlichkeit seine Pforten, um einen Einblick zu geben, was in der Vergangenheit an Sanierungsarbeiten umgesetzt werden konnte. „Wir haben das Gebäude im Jahr 2019 erstanden und seitdem viel investiert“, berichtete der Vorsitzende Lutz Homann.