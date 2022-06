Hansel-Sail auf dem Seehäuser Aland hoffentlich ohne Entengrütze

Mit allerlei passenden Utensilien warben Akteure der Seehäuser Bergfest-Initiative am Alandwehr neben der Petristraße für die nächste „Hansel-Sail“, die am Sonnabend, 9. Juli, stattfinden soll. Dort, wo das Bild entstand, soll die etwas anderen Regatta in idyllischer Umgebung aus ausklingen.

Foto: Ralf Franke