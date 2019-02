Die Gemeinderat Krusemark will das Gemeinschaftshaus Schwarzholz mit einer neuen Terrasse versehen. Der Haushalt 2019 steht.

Hohenberg-Krusemark l Die Gemeinde hatte sich für Sanierungsmaßnahmen am Dorfgemeinschaftshaus Schwarzholz um Fördergelder aus dem Leader-Topf bemüht, ging aber leer aus. Nun will sie sich trotzdem des Gebäudes annehmen, zumindestens der maroden Terrasse hinten. Für zunächst eingestellte 27 000 Euro soll sie erneuert und dabei der Zugang zum Gebäude barrierefrei gestaltet werden. Wie genau, darüber möchte in Kürze zunächst der Bauauschuss befinden. Die Sitzung soll in Schwarzholz abgehalten werden. So beschlossen während der Ratssitzung am Donnerstag, in der auch der Haushalt 2019 besiegelt wurde. Einstimmig.

Die Terrasse in Schwarzholz gehört zu den für dieses Jahr geplanten Maßnahmen, deren Umsetzung ziemlich wahrscheinlich ist, da sie nicht fördergeldabhängig sind. Genauso wie die weitere Umsetzung des Löschwasserkonzeptes (60 000 Euro), die Nahwärmeleitung zum Bauplatz für die neue Kita (30 000 Euro), die neue Straßenbeleuchtung für Schwarzholz, angesetzt mit 30 000 Euro, oder das neue Fahrzeug für den Bauhof, für das 25 000 Euro eingestellt wurden – um an dieser Stelle nur die größeren Posten zu nennen. Fördergeldabhängig sind indes die energetische Sanierung der Hindenburger Turnhalle und der Posten „Sanierung Wohnblock Hohenberg-Krusemark“.

Dass Hohenberg-Krusemark in der Vergangenheit fälschlicherweise eine Gewerbesteuernachzahlung von rund 680 000 Euro zugeschrieben wurde, die dann doch der Einheitsgemeinde Osterburg zufloss, wirkt sich auf den jetzigen Haushalt positiv aus. Statt wie im Vorjahr 2018 rund 240 000 Euro erhielt Hohenberg-Krusemark nun rund 370 000 Euro an Schlüsselzuweisungen vom Land. Gleichzeitig sank die Kreisumlage von rund 420 000 Euro auf rund 330 000 Euro und die Verbandsgemeindeumlage von rund 400 000 Euro auf 330 000 Euro.

So lässt sich doch einiges bewegen. Falls alles wie geplant durchkommt, was schon wegen der Fördermittelabhängigkeit sehr unwahrscheinlich ist, hätte die Gemeinde am Ende des Haushaltsjahres 2019 noch 1900 Euro. Im Ergebnishaushalt schreibt die Kommune die schwarze Null: bei rund 1,6 Millionen Euro Ausgaben wie Einnahmen.

Derweil sind laut Kautz die Pläne für die Sanierung des letzten Abschnitts der Hohenberger Straße schon weit gediehen, ein Teil der geförderten Maßnahme wird auch in 2019 abgerechnet. Ferner beschloss das Gremium eine Vereinbarung mit der Landesstraßenbaubehörde bezüglich der Sanierung der Eichstraße und schlug Ratsmitglied Olaf Schmidt vor, die Terrassensanierung in Schwarzholz noch vor der Kommunalwahl – 26. Mai – umzusetzen. Nicht zuletzt für ein barrierefreies Wahllokal.