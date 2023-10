Alte Holzpfosten für die Zugkette der Mühle in Wanzer mussten ersetzt werden. Das haben Mitglieder des Mühlen- und Heimatvereins erledigt.

Heimatfreunde bereiten Arbeiten an einer Mühle im Kreis Stendal vor.

Jonny Buck (links) und Christian Bauer bei Arbeiten an der Mühle.

Wanzer. - Um vorbereitende Maßnahmen für die örtliche Windmühle ging es bei einem Arbeitseinsatz des Mühlen- und Heimatvereins in Wanzer.

Vereinschef Jonny Buck sagte dazu, dass es eigentlich geplant war, den Weidenflechtzaun, der die Mühle umgibt, zu entfernen. 62 Meter lang sei dieser Zaun und er bedarf einer enormen Pflege. Immer wieder faule das untere Holz und neues müsse eingeflochten werden. Angedacht sei es nun, eine Hecke, die langsam wächst, zu pflanzen. Da aber nur Vorsitzender, Stellvertreter und Finanzerin vor Ort waren, musste dieses Vorhaben erst einmal verschoben werden.

Jonny Buck und Christian Bauer machten sich dann ans Werk, die Holzpfosten auszugraben, die der Zugkette für den Drehkranz Halt gaben. Nach 17 Jahren haben diese ihren Dienst getan und mussten nun auch ersetzt werden. Mittels Nivelliergerät sollte die Höhen ausgemessen werden, um dann später neue Pfosten einsetzen zu können. Dies seien wichtige Vorbereitungen, sagte der Vorsitzende. Wenn dann mehr Helfer da sind, geht die Arbeit besser von der Hand.

Blick auf die Mühle in Wanzer. Jörg Gerber

Ohnehin werde es jetzt zum Winter ruhiger mit den Einsätzen. In dieser Woche werde noch eine Schulklasse aus dem Wendland erwartet. Mühlenbesichtigung, Schulmuseum und Pizzabacken gehören dann zum Programm. Weiter ist für den 11. November ein Martinsfest geplant, am 17. November soll es einen literarischen Abend geben und am 22. Dezember wird zum traditionellen Weihnachtsbaumverbrennen eingeladen. Im Frühjahr 2024 startet der Verein dann mit seinen neue Aktivitäten.