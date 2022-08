Für Schüler und Kindergarten Heißer Einsatz: Feuerwehr Seehausen wirbt ganzen Vormittag um Nachwuchs

Die Verbandsgemeinde Seehausen hat Kinder- und Jugendfeuerwehren, aber es könnten mehr sein. So setzte die Feuerwehr alles in Bewegung, um in wenigen Stunden gleich 350 Kita- und Schulkinder zu bezirzen. Mit Tatütata und großer Flamme.