Helfer packen in der Goldbecker Zuckerhalle kräftig mit an

Der Transport von Goldbeck in Richtung Ukraine steht bevor. Lars Falke ist am Koordinieren. Der Großteil der abgegebenen Spenden ist bereits in Kisten verpackt, wobei der Zuckerhallenverein von Spendern unterstützt wurde.

Ferdinand, der aktuell bei seiner Oma in Goldbeck weilt, packte beim Verpacken der Spenden kräftig mit an.

Goldbeck - Die Welle der Hilfsbereitschaft für das ukrainische Volk ebbt nicht ab. In dieser Woche ab 7. März 2022 wurden wieder sehr viele Spenden in der Goldbecker Zuckerhalle abgegeben. Die Materialien, von Hygieneartikel über Lebensmittel bis hin zu Schmerztabletten, werden in der kommenden Woche in die Ukraine transportiert.