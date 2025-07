Werben. - Wismar, Werben, Wien, das passt ja. Aber Werben war eigentlich nicht als Halt geplant. An Werben wollten die Männer um den Schweriner Jörg Türmer während ihrer Gedenkradtour anlässlich des 80-jährigen Bestehens der Vereinten Nationen (UNO) nur vorbeifahren. Doch nicht mit Matthias Wollenheit vom Verein Orderstation Havelort.

Der Werbener erfuhr zufällig von der Aktion „Bike the Line“ und schrieb den Männern eine Mail. Im Wissen darum, dass die dramatischen Stunden, die sich zum Ende des Zweiten Weltkrieges in Höhe der Orderstation abgespielt haben, genau zur Gedenkradtour passen. Tausende deutsche Soldaten drängelten sich damals an der früheren Fährstelle Werben-Quitzöbel auf östlicher Elbseite, wollten unbedingt über den Strom. Um statt in die gefürchtete russische in amerikanische Kriegsgefangenschaft zu kommen. Als die Amerikaner den „Shuttle“ mit ihrer Notfähre am 8. Mai 1945 um 12 Uhr mittags einstellen, versuchen Drübengebliebene über die Elbe zu schwimmen. Viele Menschen finden damals den Tod im Chaos auf dem Wasser.

Beim Betrachten von Fotos aus den letzten Tagen des Zweiten Weltkrieges bei Werben. Matthias Wollenheit (2. von links) vom Verein Orderstation Havelort beantwortet Fragen zu den Schwarz-Weiß-Aufnahmen. Rechts neben ihm Jörg Türmer, der die Gedenkradtour "Bike the line" von Wismar nach Wien initiierte. Foto: Karina Hoppe

Oberst Henning von Witzleben ergibt sich am 2. Mai 1945 an der früheren Fährstelle Werben-Quitzöbel den Amerikanern. Foto: William F. Stickle (NARA 111-SC-392197_001)

Als die fünf Familienväter 80 Jahre später an der Orderstation ankommen, reicht „Matthias“ - man duzt sich – ihnen die versprochenen gekühlten Getränke und es geht gleich in medias res. Matthias Wollenheit zeigt Bilder, die der 30 Mitglieder starke Verein mit Sitz in Werben erst kürzlich aus dem Nationalarchiv Washington (NARA) erhalten hat. Eines zeigt den damals 40-jährigen Henning von Witzleben, Oberst und Kommandeur der 3. Marine-Infanterie-Division, der kurz zuvor im Raum Kyritz und Neuruppin noch vergeblich an der „Ostfront“ gekämpft hatte und nun froh darüber war, es bei Werben über die Elbe geschafft zu haben. „Er durfte sogar nochmal zurück, um seine Sekretärin zu holen“, erzählt Wollenheit. Allerdings nur mit dem Versprechen, den Amerikanern deutsche Waffen als Souvenir mitzubringen.

Die Orderstation von Quitzöbeler Seite aus gesehen – mit notgesichertem Dach. Vor ihr die Havel, hinter ihr die Elbe, dahinter wiederum die Werbener Kirche St. Johannis. Foto: Karina Hoppe

Jörg Türmer, der in Wismar aufwuchs und die Gedenkradtour initiierte, saugt solche Berichte auf. „Die Geschichte, die meine Oma mir erzählt hatte, war eine andere als die aus dem Schulunterricht“, erzählt der Bauingenieur von seiner Motivation zur Tour, von seinem dringenden Bedürfnis, die Kriegserlebnisse nicht verblassen zu lassen. „Wir gehören zur letzten Generation, die den Zeitzeugen zuhören konnte.“ Und Türmer hörte zu. Auch als Matthias Wollenheit noch vom Verein erzählt. Von der geplanten Ausstellung über die einstige Schleppschifffahrt und den „Rangierbahnhof“ Havelort an der früheren Havelmündung in die Elbe, von dem die Orderstation Zeugnis ist. Von der Zusammenarbeit mit dem Biosphärenreservat und dem Vereinsbemühen, das rund 100 Jahre alte Haus zu sanieren.

Weiter geht's: Teilnehmer der Gedenkradtour "Bike the line" nebst kurzweiligen Mitfahrern aus Wittenberge verlassen Ende Juni 2025 die Orderstation Havelort bei Werben gen Wien. Ihr Ziel: die UNO, die vor 80 Jahren gegründet wurde. Foto: Karina Hoppe

Mitte Juli in Wien werden die Radfahrer 1.400 Kilometer entlang der früheren Demarkationslinie zurückgelegt und 80 Gedenkorte besucht haben. Sie werden offiziell von der UNO empfangen. Matthias Wollenheit verfolgt die Tour weiter. Und freut sich einen Tag nach dem Treffen auch in eigener Sache. Die LAG „Altmark Mitte“ hat die dringend notwendige Sanierung des Daches der Orderstation in die Leader-Förderliste aufgenommen. Geht mit dem Antrag bei der Bewilligungsbehörde alles gut, erhält der Verein knapp 70.000 Euro Fördergeld.