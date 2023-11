Seehausen. - „Wahnsinn, über 1.000 Teile“ so titelte 2022 die Osterburger Volksstimme. Damals hatten die Strickfrauen in der DRK-Begegnungsstätte in Seehausen ihre Handarbeiten präsentiert, über 1.000 Teile, die bedürftigen Kinder zugutekommen. Und 2023, ein Jahr später, nimmt der „Wahnsinn“ seinen Lauf.

Lesen Sie auch: Gaben für Weihnachten: Strickfrauen lassen nicht nach

Die Einrichtungsleiterin Marlies Duffe, begrüßte am Freitag erneut eine Abordnung der Strickfrauen und eine von der Adventsgemeinde Seehausen in den Räumen des DRK. Sage und schreibe 2.210 gestrickte Mützen, Schals, Puppen, Babysachen, ja sogar Eierwärmer waren es in diesem Jahr, die an die Adventsgemeinde übergeben wurden.

Wie in den Jahren zuvor war es wieder Gisela Killinger, die dabei einen Rekord aufstellte. Die Osterburgerin alleine hatte 730 Teile gestrickt. Dank und Lob ging von Marlies Duffe an alle Frauen, die sich beteiligt hatten. Dank aber auch an die Osterburger Bäckerei Herte, die in ihrer Filiale mit einem großen Plakat um Wollespenden bittet. Da ist sehr viel zusammengekommen. Sonst wäre das auch alles gar nicht möglich, sagte Marlies Duffe.

Das könnte Sie auch interessieren: Marode Gebäude in Osterburg und Seehausen müssen gesperrt werden

Kinder helfen Kindern, so das Motto, sagte Hella Jambor von der Adventsgemeinde, die ebenfalls Dankesworte an die Strickfrauen richtete. Nach Bulgarien, Nordmazedonien und Albanien werden die Sachen später durch die ADRA Hilfe verteilt. „Seit gut über zehn Jahren machen wir das schon“, so Hella Jambor. Die Stricksachen gehen an Kinder, die sonst keine Weihnachtsgeschenke bekommen würden. Sie werden in Pakete, die mit weiteren Spenden bestückt sind, getan und dann über die ADRA Hilfe verteilt.

Übrigens: Immer dienstags treffen sich die Strickfrauen im Mehrgenerationshaus in Seehausen. Künftig wollen sie dort auch weiter stricken. Als Dank für ihre Leistungen überreichte Einrichtungsleiterin Marlies Duffe Blumen und Glühwein.