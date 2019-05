Wohin am Feiertag? Der Wischeverein bietet abermals eine Übersicht für die schöne Einkehr an Himmelfahrt. Symbolfoto: Martin Rieß

Wische l Radfahrer können am Donnerstag, 30. Mai, zwischen Lamm und Spanferkel, Gegrilltem, Kaffee und vielerlei Kuchen wählen. Dazu gibt es teils Musik, von Seiten des Landgasthofs Libelle gar die Prämierung des schönsten Fahrrads und der am prächtigsten geschmückten Kutsche. Also, hin da!

Freilich sind auf der Übersicht mit den so genannten Wischepunkten nur jene Adressen vermerkt, die auf die Karte wollten beziehungsweise von dieser wussten – angeboten wird noch mehr. Überraschungen also inklusive. Die Volksstimme wünscht allen Unternehmungslustigen einen schönen Tag!

1 Kirche Wanzer

ab 14 Uhr, Kaffee und Kuchen aus dem Backofen

2 Wahrenberg am Deich

10 Uhr Bauernmarkt

3 Elbehof Wahrenberg

ab 11 Uhr Kulturcafé „Blaues Wunder“

4 Alte Schule Losenrade

ab 10 Uhr Familientag und lecker Essen, Boxenstopp „Alte Schule“ (Feuerwehr-Förderverein lädt ein)

5 Schäferei Schuster Beuster

11 bis 17 Uhr, traditionelles Lammessen, Kaffee und Kuchen (Ostorfer Straße 2)

6 Anglerheim Neukirchen

10 Uhr bis open end, Gregrilltes, weiteres Essen und Trinken

7 Johanniskirche Werben

10 bis 16 Uhr offene Kirche

8 Rundfunkmuseum „Alte Brille“ Werben von 11 bis 16 Uhr, Bier und alkoholfreie Getränke

9 „Deutsches Haus“ Werben

9 bis 21 Uhr, Gegrilltes, Kaffee und Kuchen (Seehäuser Str. 10)

10 Bäckerei Obara

10 bis 18 Uhr, Kaffee und Kuchen, mittags Herzhaftes aus dem Ofen (Lindenstraße 5)

11 Gutshaus Büttnershof

ab 11 Uhr, Gegrilltes und Fassbier im Garten, Kaffee und eine Kuchenauswahl

12 Landgasthof Libelle Klein Schwechten, 10 bis 19 Uhr, Grillbufett, Fassbier, Prämierung des schönsten Fahrrads und der schönsten Kutsche (Rochauer Straße 1)

13 Wischeverein Rohrbeck

10 bis 17 Uhr, Livemusik, Gegrilltes und mehr, Kaffee und Kuchen, Kellerbier vom Fass, allerlei Spiele aller Art (Dorfstraße 3a)

14 Feuerwehr Königsmark

10 Uhr bis open end, Schwein am Spieß und Fassbier

15 Mühle Meseberg

10 bis 17 Uhr, Gegrilltes und weiteres Essen, Getränke, Musik von „Die Bobbys“, Mühlenbesichtigungen möglich

16 Biesecafé Osterburg

10 Uhr bis open end, Spanferkelbraten, Bier vom Fass

17 Kavaliershaus Krumke

13 bis 18 Uhr, Drinks und Currywurst, Vinyl (die Heimklang AG legt auf), hausgemachter Kuchen und Kaffee im lauschigen Park

18 Gasthaus Henkel in Seehausen, von 10 bis 18 Uhr, diverses Essen und Getränke, Männerchor und Oldieblaskapelle sind angekündigt (Große Brüderstraße 12)