Alarmstufe 1 erwartet Hochwasser der Elbe erreicht A14-Brückenbaustelle bei Wittenberge

Die Arbeiten an der Brücke auf der A14-Großbaustelle bei Wittenberge stehen still. Erwartet wird, dass die Wassermassen am Mittwoch, 25. September, ihren Höchststand erreichen.