Hochwasserschutz für Seehausen: Land finanziert Deich und Straße

Nach der Übergabe der sanierten Umfluterstraße westlich von Seehausen Ende 2020 werden in diesem Jahr auf der anderen Seite der Hansestadt der Schwarze Weg und der Alanddeich erneuert.

Östlich von Seehausen soll in diesem Jahr der Deich zwischen Zollbrücke und der Straße Vor dem Beustertor erneuert werden. In dem Zusammenhang wird auch die Fahrbahn saniert, die dann als Verteidigungsweg für den Schutzwall, aber auch dem öffentlichen Verkehr dient.

Seehausen - Im vergangenen Jahr sind einige Straßenbauprojekte in und um Seehausen verschoben worden, weil es bei den Planern oder den ausführenden Unternehmen Engpässe gab, aber auch, weil die Verkehrsadern spätestens beim Umleitungsverkehr trotz unterschiedlicher Trägerschaft miteinander verzahnt sind und nicht einfach unabhängig voneinander betrachtet werden können. Vor allem nicht, wenn es bei Parallel-Vorhaben Verzögerungen gab. So wie zum Beispiel bei den Investitionen des Wasserverbandes Stendal-Osterburg über zwei Jahre in der Lindenstraße.