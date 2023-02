Im Bereich der Umwelt- und Landschaftsplanung hat sich die in Hohenberg-Krusemark ansässige Stadt- und Land Planungsgesellschaft spezialisiert. 1998 gegründet, feiert das Unternehmen in diesem Jahr 25-jähriges Bestehen.

Firmengründer Ralf Bergmann beim Mitarbeitergespräch mit Cornelia Stein (v.l.), Elke Rösicke, Ivonne Meinecke-Braune und Silja Carle. Die Stadt- und Land Planungsgesellschaft in Hohenberg-Krusemark gibt es seit 25 jahren.

Hohenberg-Krusemark - Ein Bild aus dem Jahr 1998 deutet auf die Anfänge hin: Mit einem Trio nahm die Stadt- und Land Planungsgesellschaft ihre Tätigkeit auf, etablierte sich in den Jahren auf dem Markt und ist heute ein erfolgreiches Unternehmen mit insgesamt 19 Mitarbeitern. Ralf Bergmann denkt gern an die Startphase zurück, als die Firma die ersten Monate noch von Tangermünde aus agierte. Das Unternehmen, das seinen Hauptsitz in Hohenberg-Krusemark hat, kann auf eine 25-jährige Geschichte zurückblicken.