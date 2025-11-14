Sorgen um den Hort an einer Grundschule bei Osterburg: Um die Betreuung von 70 Kindern zu retten, soll die Lebenshilfe einspringen. Was sich damit für die Familien ändert.

Hort mit 70 Kindern im Kreis Stendal droht im schlimmsten Fall das Aus

Im Untergeschoss der Grundschule in Flessau betreibt die Stadt Osterburg derzeit einen eigenen Hort.

Flessau. - Die Stadt Osterburg will den Hort in der Grundschule in Flessau abgeben. Womöglich schon schon ab Herbst 2026 soll die Lebenshilfe die Betreuung der Kinder übernehmen. Darüber informierte Amtsleiter Chris Köhn in dieser Woche. Er verspricht: Finanziell soll sich für die Eltern nichts ändern und für die Kinder soll die Hortzeit sogar schöner werden. Doch von den Stadträten gibt es Kritik.