Scharpenhufe - Glückliche Hühner und ein stolzer Hahn - inmitten der Feldflur. Ihr Zuhause ist eine Trafostation im Kreis Stendal. Ganz legal, wie der Eigentümer E.ON Avacon versichert. Was steckt wirklich dahinter?

Was klingt wie ein Scherz ist in Wirklichkeit ein Auftragswerk - und es ist perfekt gelungen. So verschönert eine Gruppe Federvieh samt Stall und Misthaufen eine Trafostation an der Straße von Krüden nach Scharpenhufe. Den Auftragfür das Graffiti-Werk haben Künstler des in Potsdam ansässigen Unternehmens ART-EFX vom Ernergieversorger E.ON Avacon bekommen.

Ein tierisch gut gelungenes Kunstwerk

Als Motiv auf dem Stromhäuschen war vom Ernergieversorger ein lokalen Bezug vorgegeben. Die Aufgabe wurde vortrefflich umgesetzt. Denn unweit der Trafostation betreibt der Landwirt Rainer Becker eine große Geflügelfarm. Was bot sich da mehr an, als das Huhn und Hahn auf der Trafostation zu verewigen?

Die Künstler mussten in den zurückliegenden Tagen ihre Arbeit öfter wegen der Regenschauer unterbrechen. Nun aber ist das in die Landschaft der Altmak passende Kunstwerk an der Trafostation vollendet. Hans-Joachim Hildebrandt, Bürgermeister der Gemeinde Aland, freute sich zur Einweihung am 8. August 2023 über „den besonderen Hingucker an der Straße“. Gleichzeitig bedankte sich Hildebrandt bei E.ON-Kommunalreferent Andreas Forke für das tierisch gut gelungene Kunstobjekt.