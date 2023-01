Auf frischer Tat Hühnerhalter aus der Altmark überlistet Dieb

Verrückte Welt: Dem Neukirchener Tim Homann (29) wurde an seinem Eier-Verkaufsstand in Werben die Kasse des Vertrauens gestohlen. Zwei Tage später kann seine Frau Katharina Homann in Neukirchen ein Bild von dem Verdächtigen machen. Und zwar auf frischer Tat.