Im Osterburger „Biesecafé" fliegen bald Pfeile durch die Luft.

Für das frühere Ausflugslokal „Biesecafé“ an den Werderwiesen in Osterburg zeichnet sich eine neue Perspektive ab. In dem Gebäude fliegen zukünftig Pfeile durch die Luft. Der Dartsclub White Dragons (Weiße Drachen) baut sich dort eine Trainings- und Wettkampfstätte auf.

Osterburg - In Sachen Sport war Sebastian Braune bislang vor allem im Fußball zu Hause. Doch in der Zeit der coronabedingten Einschränkungen ist der Osterburger auf Darts gekommen, dass sich auch im kleinen Kreis spielen lässt. Braune hat Gefallen an dem Geschicklichkeitssport gefunden. So sehr, dass er nach Spielen mit seinen Freunden Tobias Krüger und Lorenz Klaar erste Turniere bestritt. Mit seinen Freunden und weiteren Gleichgesinnten sorgt Braune jetzt dafür, dass Darts so richtig heimisch an der Biese wird.