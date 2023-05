Hochzeit Im Osterburger Standesamt traut ab Juni ein Mann

Im Standesamt in Osterburg hat sich das Personalkarussell gedreht: Chris Herzog (34) tritt zum 1. Juni die Nachfolge der in den Ruhestand gewechselten Ilona Schulze an. Er freut sich darauf, Menschen an einem ihrer schönsten Tage im Leben zu begleiten. Aber das ist nur eine Aufgabe von vielen.