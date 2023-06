Das Waldbad Seehausen wird 85 Jahre alt. Das soll am Wochenende groß gefeiert werden. Höhepunkt am Sonnabend ist das Drachenbootrennen. Anmeldungen dafür sind noch möglich.

Seehausen - Nachdem die Förderer des Waldbades Seehausen 2023 zum Ende der Corona-Pandemie das lange geplante Marathon-Schwimmen im Schillerhain erfolgreich über die Bühne bringen konnten, wollen es Förderverein und Kommune in diesem Jahr auch wieder einmal im Rahmen eines Stadt- und Badfestes richtig krachen lassen. Keine zwei Wochen nach dem Anbaden an Pfingstsonntag soll am kommenden Freitag die dreitägige Sause bereits beginnen, die ganz im Zeichen des 85. Geburtstages der Naherholungsstätte steht.