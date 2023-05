Immer mehr Pedalritter beim Mühlentag in Wanzer

Der jüngste Mühlentag in Wanzer dürfte ganz nach dem Geschmack der Gastgeber verlaufen sein. Ein umfangreiches kulturelles und kulinarisches Angebot lockte Pfingstmontag viele Besucher in das Aland-Dorf am Rand der „Hohen Garbe“.