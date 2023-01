Klo-Problem In Osterburg kommen Laden-Toiletten ins Spiel

In Osterburg mangelt es an einer öffentlichen Toilette. Bürgermeister Nico Schulz möchte deshalb geschätzt 176 000 Euro in einen Neubau investieren. In der Bauausschusssitzung fällt dieses Projekt aber durch. Dafür kommt eine Alternative ins Spiel.