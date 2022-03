In Vielbaum wird zum Advent geflaggt

Der Krüdener Adventsmarkt wurde zwar abgesagt. Das Weihnachtsfest fällt indes nicht aus. Davon künden seit Sonnabend eine Pyramide und ein Kranz im XXL-Format an der Vielbaumer Ortsdurchfahrt.

Vielbaum/Krüden - Am Sonnabend hätte der Krüdener Weihnachtsmarkt am örtlichen Sportplatz über die Bühne gehen sollen. Die Corona-Pandemie hat das zum zweiten Mal in Folge verhindert.