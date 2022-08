Ingenieur bei Seehausen lotst Altmärkische Höhe durch Energiewende

Bretsch - Steffen Jüstel betont immer wieder, dass es ihm nicht um seine Person geht. Auch nicht darum, dass er andere bevormunden möchte. Er wolle schier dabei helfen, aufzuklären. „Ich merke immer wieder, dass viele Leute die Energiewende gar nicht verstanden haben“, sagt der Bretscher. „Wir werden überfrachtet mit Informationen und es ist schwer zu bewerten, was davon richtig und wichtig ist.“ Da habe Jüstel als Dipl.-Ingenieur für Fahrzeugtechnik einen Vorteil. „Ich bin ein technisch denkender Mensch.“ Dazu kommt die Überzeugung des Gemeinderatsmitglieds der Altmärkischen Höhe: „Deutschland will 2045 klimaneutral sein, die Energiewende kommt sowieso, muss kommen, wir haben keine Wahl. Nur die, ob wir jetzt selbst bei uns vor der Haustür mitbestimmen wollen.“ Irgendwann bestimme der Staat, in welchen Gebieten erneuerbare Energien entstehen, „es wird so kommen, weil es gar nicht anders geht“.