Ingrid Bahß erhält den Altmärkischen Literaturpreis

Werben - Doppelte Premiere im Werbener Café Lämpel: Erstmals lobten die Organisatoren der Osterburger Literaturtage (Olita) zusammen mit der in Stendal ansässigen Kaschade-Stiftung den Altmärkischen Literaturpreis aus. Das im Biedermeier-Stil eingerichtete Café in der historischen Alten Schule der Hansestadt war damit zum ersten Mal in die Olita eingebunden.