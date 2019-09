Die vielen Wildtieren als Nahrung dienenden Insekten nehmen ab. Der Eichstedter Werner Geschke hofft, dass die Gemeinde handelt.

Eichstedt l Der Gemeinderat um Bürgermeister Karlheinz Schwerin möchte in der nächsten Sitzung auch darüber diskutieren, wie die Gemeinde künftig beim Mähen der Randbereiche an den gemeindeeigenen Straßen vorgehen wird.Den Anstoß gab auf der jüngsten Gemeinderatssitzung der Eichstedter Werner Geschke, der sich in der Einwohner-Fragestunde zu Wort meldete und sich erkundigen wollte, ob die Gemeinde gewillt ist, etwas für die Insekten und damit gegen das Sterben dieser Spezies zu tun. Seit 1989 ist die Masse der Insekten in Deutschland dramatisch geschrumpft, belegt eine langjährige Untersuchung.

Werner Geschke ist Imker. Und das seit rund 50 Jahren. Nicht nur deshalb hat er einen anderen Blick auf die Insekten. „Natur muss nicht immer schön sein“, betont der 80-Jährige und meint damit in erster Linie die meist sehr kurz gemähten Streifen an den Straßen, die ein Lebensraum für viele Insekten darstellen. „Das geht bei der Landwirtschaft los und hört im Kleingarten auf“, sagt der Naturfreund, der etwas beitragen möchte, damit zumindest in seinem Ort mehr für die Kerbtiere unternommen wird.

Der Rat hat es vernommen – und möchte das Thema aufgreifen. „Wir müssen sehen, ob wir weiterhin so breit mähen, wie wir es bisher machen“, kündigt Karlheinz Schwerin eine Diskussion mit den Ratsmitgliedern an. Er betont aber auch, dass die Gemeinde nicht insektenfeindlich ist und beispielsweise einen aus Steinen bestehenden Biotop an der Feierwiese in Baumgarten und Streuobstwiesen angelegt hat. Der Berg aus Steinen ist in den Jahren mächtig angwachsen. Landwirte aus der Umgebung sorgen dafür, dass er größer wird: Sie lagern auf ihm die auf ihren Feldern gefundenen Brocken. Auch dort finden Insekten Unterschlupf. Aber auch Eidechsen und Wiesel. Werner Geschke kann dies nur begrüßen, allerdings würde er solche Art von Biotope gern auch an anderen Orten der Gemeinde sehen.

„Wir müssen viel weiter denken“, sagt der 80-Jährige, der noch 20 Bienenvölker unterhält. Auch die Zahl der Bienen, die eine wichtige Rolle im Erhalt des Ökosystems spielen, nimmt immer weiter ab. Laut Naturschutzbund Deutschland ist der Rückgang in Europa auf rund zehn Prozent im Vergleich zu vergangenen Jahren zu beziffern. In den Vereinigten Staaten sollen es sogar 30 Prozent sein. „Gibt es weniger Insekten, gibt es weniger Vögel. Das ist eine Kette“, weiß Geschke. Auch die Bienen würden immer weniger Nahrung finden. Der Eichstedter Imker hilft in diesem Fall mit Zuckerwasser nach.

Werner Geschke weist auch auf die industrielle Landwirtschaft mit ihren Pestizideinsätzen und Monokulturen hin, die sich auf das Sterben der Insekten auswirken würden. Jedem Gartenfreund würde er zudem raten, den Rasen nicht immer kurz zu mähen.

Und sollte die Gemeinde Eichstedt künftig nicht mehr zu sehr mähen, hätte der 80-Jährige ein kleines Ziel erreicht.