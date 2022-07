Investitionsstau: Verbandsgemeinde Seehausen fehlt das Geld für „ihre“ acht Straßen

Seehausen - „Hättet ihr genau sagen können, dass wir diese acht Straßen in der Zuständigkeit haben?“ So fragte Dieter Bolle (CDU), Vorsitzender des Bau- und Ordnungsausschusses der Verbandsgemeinde Seehausen, in der jüngsten Versammlung. Nein, so ganz genau wusste das wohl keiner. Deswegen auch sei eine Übersicht über die Straßen erstellt worden, die sich in Zuständigkeit der Verbandsgemeinde Seehausen befinden – als Basis für eine Prioritätenliste. Welche Straße muss am dringendsten saniert werden?