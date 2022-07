Ist Anderssein schlimm? Drittklässler der Grundschule Groß Garz lernen von Diana Kokots „Rübe Robert“

Groß Garz - Eine Rübe, die Robert heißt? Das ist ja putzwunderlich, aber in der Literatur ist alles möglich, erfuhren die Drittklässler der Grundschule Groß Garz gestern Vormittag. Die freie Schriftstellerin Diana Kokot war im Rahmen der 17. Auflage der Lesereihe „Literatur und Schule im Landkreis Stendal“ zu Gast. „Und ich freue mich ganz besonders, an so einer kleinen Schule zu lesen“, sagte sie. Das Eis war schnell gebrochen, als Diana Kokot den Mädchen und Jungen erzählte, dass sie genau in ihrem Alter mit dem Schreiben begann. Und dass sie gerne Gruselgeschichten erzählte, vor denen sie sich dann selbst am meisten gegruselt hat.