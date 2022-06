Nach dem Großbrand Ist der Bahnhof Seehausen reif für die Abrissbirne?

Auch wenn der Seehäuser Bahnhof einst etwas am Rand der Hansestadt errichtet wurde, war er doch weit über ein Jahrhundert ortsbildprägend. Was aus der Brandruine nach der Katastrophe wird, steht noch in den Sternen.