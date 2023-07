Es war ein besonderes Wiedersehen: Die Mitarbeiter des Elbehofes und auch andere Wahrenberger begrüßten Johanna Hesse, die einst in dem Elbeort lebte. Die 26-Jährige unterhielt ihre Besucher mit einer Vorführung. Sie packte Kunst und Akrobatik in eine Geschichte.

Wahrenberg - Viele gute Erinnerungen hat Johanna Hesse an Wahrenberg.

Die heute 26-Jährige, die in Lübeck das Licht der Welt erblickte, lebte einst mit ihren Eltern und Geschwistern in dem Storchendorf, direkt an der Elbe. „Ich habe diese Jahre sehr genossen“, sagt die junge Frau über ihre drei Jahre (2008 bis 2010 ) in Wahrenberg, in der sie auch den Elbehof, dessen Verantwortliche und andere Familien, die den Hof mit Leben erfüllten, kennenlernte. Auch wenn die Familie Hesse weiterreiste, riss der Kontakt nie ab. Am Wochenende kehrten Johanna und Familienangehörige auf den Elbehof zurück.

Die Sonntags-Nachmittagsshow in Wahrenberg auf dem Elbehof lockte viele Besucher an. Der Applaus zeigte: Der Auftritt gefiel. Foto: Ingo Gutsche

Mittlerweile ist die 26-Jährige Zirkusartistin – und die Wahrenberger durften ihre Kunst am Sonntagnachmittag bewundern. Schon als Jugendliche, als Johanna in Wahrenberg wohnte und die Schulbank in Seehausen drückte, hatte sie den Traum, im Zirkus die Blicke der Gäste auf sich zu ziehen. „Wir haben damals sogar einen Zirkus gegründet“, erinnert sich die gebürtige Norddeutsche gern zurück. „Der hieß Zirkus Wali“. Die beiden ersten Buchstaben stehen dabei für Wahrenberg, die beiden nächsten für little (klein). Selbst zum großen Bauernmarkt, der viele Besucher aus nah und fern anlockt, fanden damals Vorführungen statt. Johanna Hesse verfolgte weiterhin ihren Traum. Sie lebte mit ihren Eltern zwischenzeitlich unter anderem in Spanien und Portugal.

Die Suche hatte sich gelohnt: Die Hauptdarstellerin, die regelrecht besessen von Kaffee ist, freute sich über die vielen Bohnen. Foto: Ingo Gutsche

Nach dem Ende ihrer Schulzeit studierte sie Zirkus, in Berlin. „Den Abschluss hab’ ich dann in Portugal gemacht“, blickt sie zurück. Sie ist nun Zirkusartistin, die ihren Job liebt. „Total gerne“ ist die 26-Jährige auf Tour. Immer dabei: Ihr Hund Turbo. Spanien, Portugal, Frankreich – an vielen Orten präsentierte sich Johanna Hesse, um ihr Stück „Kaldi“ aufzuführen. Das Faszinierende an diesem Beruf: „Es ist so unglaublich, einen magischen Moment zu kreieren und die Besucher sich die Zeit nehmen, dies zu verfolgen.“ Manchmal, so scheine es, scheint Magie im Spiel zu sein. Johanna Hesse war jedenfalls sehr überrascht und gerührt, dass am Sonntagnachmittag viele Besucher auf den Sitzbänken vor ihrem aufgebauten „Zirkuszelt“ Platz nahmen. Nicht minder bedeutsam als der Auftritt selbst ist für sie der Austausch mit den Leuten, vor und nach der Show.

Diese wurde am Wahrenberg in Deutschland erst zum zweiten Mal von ihr gezeigt. Davor in der Nähe von Münster. Die Trapez-Künstlerin begeisterte das Publikum mit Akrobatik, mit Clownerie, Mimik und Gestik, untermalt durch Musik, die mal melancholisch, mal schwungvoll daherkam. Die Hauptdarstellerin in ihrem Stück ist besessen von Kaffee, entsprechend mit vielen Kaffeesäcken dekoriert war die „Bühne“. Zum Finale des „Kaldi“ genannten Stückes war ihr die Freude darüber anzumerken, dass die Suche nach Kaffeebohnen ein glückliches Ende nahm. Der lang anhaltende Applaus der Besucher bewies: Johanna konnte ihr Publikum begeistern.