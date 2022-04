Jugendfeuerwehr Neukirchen gewinnt Pokallauf des Landkreises Stendal in Lichterfelde

86 Mitglieder von Jugendfeuerwehren des Landkreises Stendal haben beim Pokallauf in Lichterfelde alles gegeben. Die Neukirchener konnte dabei niemand stoppen. Unschlagbar auch die Frauen an den riesigen Pötten voller Nudelsoße.

Lichterfelde - Blau und orange, wo man hinguckte. 86 Mitglieder von elf Jugendfeuerwehrmannschaften brachten am Sonnabend ordentlich Farbe auf den Sportplatz Lichterfelde. Dazu kamen etwa 40 erwachsene Betreuer. Und eine stattliche Zahl an Zaungästen. „Auf dem Dorf ist an solchen Ausscheiden immer mehr Interesse als in der Stadt“, sagte der Kreisjugendfeuerwehrwart Klaus Hörnke. Das Wetter passte auch, beste Bedingungen für den 12. Pokallauf des Landkreises Stendal.