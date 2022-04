Löschangriff und Stafette Jugendfeuerwehren des Landkreises Stendal messen sich bei Pokallauf in Lichterfelde

Pokalfieber in Lichterfelde: Zehn Jugendfeuerwehren des Landkreises Stendal messen sich am 16. Oktober in den Disziplinen Löschangriff und Gruppenstafette. Kreisjugendwart Klaus Hörnke macht auch neugierig aufs nächste Jahr.