Jugendwerkstatt Hindenburg (Diakonie) baut „Teehaus“ in Eichstedt auf

Eichstedt - Es soll Teehaus heißen. Mit einem geschwungenen Dach wird die Eichstedter neue Sitzgruppe auch ein bisschen asiatisch anmuten. „Ungefähr wie die in Rosenhof, dort habe ich das gesehen, das gefiel mir“, sagt Eichstedts Bürgermeister Karlheinz Schwerin. Wie in Rosenhof setzt auch in Eichstedt die Diakonie Osterburg, ganz genau die Jugendwerkstatt Hindenburg, den Traum vom öffentlichen Sitzmöbel um. Vorm Dorfkrug, dessen Gäste ab der nächsten Saison draußen schön(er) sitzen können. Der Gemeinderat investiert „einen höheren vierstelligen Betrag“. Nicht zuletzt aber investiert er auch in junge Erwachsene, die aus den verschiedensten Gründen noch nicht recht ins Berufsleben gefunden haben.