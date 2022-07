Jungstörche an der Elbe noch nicht reif für den Reisepass am Bein

Auch wenn das Klima öfter mal verrückt spielt, scheint in diesem Jahr in Wahrenberg alles für eine stabile Storchenpopulation zu sprechen. Auffällig ist nur, dass die Adebare unterschiedlich früh ins Brutgeschäft starteten.

Wahrenberg - Im Februar sind in diesem Jahr die ersten Störche in Wahrenberg angekommen, um sich ihr meist angestammtes Zuhause zu sichern und für den später anreisenden Partner sozusagen klar Schiff zu machen. Ende August gehen die meisten der Großvögel allerdings schon wieder auf Reisen in wärmerer Gefilde. Fragt sich nur, ob sie nach getaner Arbeit in den Urlaub fliegen oder in ihre Heimat?