Kaffeestube Osterburg bewirtet Club altmärkischer Autoren das letzte Mal

Vorn von links Andreas Tiede und Ehepaar Annerose und Wolfgang Tiede, die Gastwirte der "Altmärkischen Kaffeestube" in Osterburg. Hinten die altmärkischen Autoren Thomas Stein, Anja Bäthge, Petra Zelfel, Andreas Marqardt, Helga Albert, Karola Marquardt, Christine Neumann und Astrid Mathis.

Osterburg - Zur Weihnachtsfeier des Clubs altmärkischer Autoren gibt es eine Tradition. Seit mehr als zehn Jahren findet sie in der „Altmärkischen Kaffeestube“ in Osterburg statt. Diesmal ging es Familie Tiede zu Ehren in den vorgetragenen Geschichten und Gedichten auch um das Gasthaus selbst.