Kavaliershaus Krumke erhält den Kulturpreis der Stadt Osterburg

Osterburg - Der Kulturpreis der Einheitsgemeinde geht 2021 nach Krumke. Bürgermeister Nico Schulz (Freie Wähler) und Kulturausschusschef Wolfgang Tramp (Die Linke) überreichten am Dienstagabend in der Filiale der Kreissparkasse Stendal Blumen und den mit 500 Euro dotierten Kulturpreis an Annegret Spillner und ihr Team vom Kavaliershaus Krumke.