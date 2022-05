Kinder stellen in Rohrbeck Vogelhäuschen her

Mit Unterstützung von Eltern und Mitgliedern der BUND-Kreisgruppe fertigten Mädchen und Jungen aus dem Groß Garzer Hort in der Scheune der Familie Sasse in Rohrbeck Nistkästen, die anschließend mit nach Hause genommen wurden, um diese an ausgewählten Plätzen aufzuhängen.

Rohrbeck - „Das mach’ ich total gern“, unterstrich Helmut Sasse. Der Rohrbecker empfing zusammen mit seiner Frau Kerstin Hortkinder aus Groß Garz. Und war sofort in seinem Element. Er erklärte, warum Nistkästen für die heimische Vogelwelt so bedeutsam sind. Anschließend ging es an das Zusammenbauen: „Ziel ist es, dass jeder einen Nistkasten mit nach Hause nimmt“, sagte Helmut Sasse zu den Erst- bis Viertklässlern, die in ihren Ferien einen interessanten Ausflug in die Wische unternahmen. Die Schüler leisteten nebenbei einen wichtigen Beitrag zum Naturschutz. Denn wie sie wissen: „Die Häuser schützen die Vögel vor ihren Feinden.“

Der Bau eines Nistkastens erfordert zwar ein wenig handwerkliches Geschick, ist jedoch nicht allzu schwer zu meistern. Die sich der Aufgabe Stellenden benötigen zwei gleichgroße Seitenwände, einen Boden, ein Dach und die Klappe als Vorderfront des Kastens, die noch ein Loch benötigt. Nicht zu vergessen: Draht. Damit das Häuschen im Nachhinein an seinem ausgesuchten Platz auch aufgehängt werden kann. In Rohrbeck hatten fleißige Helferinnen und Helfer bereits für die Vorfertigung gesorgt. In diesem Zusammenhang erwähnte Fabian Rieger von der BUND-Kreisgruppe, der jenem Treffen mit anderen Mitgliedern beiwohnte und half, dass ein Unternehmen unterstützend zur Seite „sprang“ und jede Menge Holz für den Bau der Nistkästen sponserte. Demzufolge mussten die Bretter nicht mehr zurecht geschnitten werden.

Besonders wichtig ist bei allen Häusern die Größe des Einfluglochs. „Das kann variieren“, meinte der Rohrbecker, der in diesem Jahr zusammen mit der BUND-Kreisgruppe drei dieser Aktionen auf die Beine stellte, nebenher allerdings noch viele andere Gäste auf seinem Areal begrüßte. Blaumeisen würden kleinere Löcher benötigen als beispielsweise Stare. Demzufolge waren drei verschiedene Durchmesser vorhanden. Die Kinder waren eifrig bei der Sache und freuten sich anschließend, einen eigenen Nistkasten gebaut zu haben.

„Das hatten wir schon immer mal vor“, sagte Hortleiterin Linda Weber zu dem Vorhaben, in Rohrbeck bei Familie Sasse einen Vormittag zu verbringen. Diesmal klappte es. Den 23 Mädchen und Jungen gefiel es. Im Vorfeld ging Helmut Sasse auf die Vogelwelt ein, wobei er unter anderem von den Kindern wissen wollte, welche Feinde Blaumeisen, Rotkehlchen & Co. haben? Wie aus der Pistole geschossen antworteten die Schülerinnen und Schüler, wussten, dass beispielsweise Raben, Marder, Eichhörnchen und Katzen die kleinen Vögel „ärgern“ können. Umso wichtiger sind diese Nistplätze. Übrigens können diese Vogelhäuschen zu einem Spendenbeitrag von acht Euro bei Familie Sasse in Rohrbeck erworben werden. Desweiteren gibt es die bunten Wischehäuschen.

Die Groß Garzer Kinder haben in den Ferien noch einiges vor. „Wir werden zwei Wanderungen unternehmen“, verriet Linda Weber. Und da im Herbst auch die Drachen den Himmel erobern und steigen gelassen werden, sollen diese aus Plastiktüten in Groß Garz entstehen.