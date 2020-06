Die Sommerschließzeiten für die Kitas in der Verbandsgemeinde Seehausen sind mit einem Hintertürchen ausgesetzt. Die Verantwortlichen hoffen, das nicht nutzen zu müssen. Foto: Ralf Franke

Obwohl die Einschränkungen durch die Corona-Pandemie zurückgefahren werden, beeinflusst das Virus das Geschehen in den Kitas weiter.

Seehausen l Folgen durch die Corona-Pandemie spielten in der jüngsten Sitzung des Verbandsgemeinderates Seehausen bei Weichenstellungen zur Kinderbetreuung eine Rolle. Am einfachsten war für die Abgeordneten noch die Entscheidung über den gestaffelten Erlass der Elternbeiträge für April und Mai nachzuvollziehen.

Demnach sollen für April die Beiträge generell für alle erlassen werden, weil eine Betreuung in Kitas und Horten nur sehr begrenzt für wenige Kinder von Eltern in besonders systemrelevanten Berufen stattfand. Das Land hatte signalisiert, für die Verluste aufzukommen. Für Mai, als die Bedingungen für die sogenannte Notfallbetreuung immer weiter aufgeweicht wurden, sollen nur noch Beiträge erlassen werden, wo die Notfallbetreuung nicht in Anspruch genommen wurde.

Auch da hatte das Land signalisiert, bei den Einnahmeausfällen für die Kommunen einzuspringen (wir berichteten). Inzwischen, so Verbandsgemeindebürgermeister Rüdiger Kloth (Freie Wähler), klängen die Nachrichten aus Magdeburg aber etwas differenzierter. Jetzt heißt es dazu sinngemäß, solange die Haushaltsmittel reichen ... Die Mitglieder des Verbandsgemeinderates stimmten der Vorlage zu. Aber wie viel Geld das Land beim Beitragserlass zuschießt, steht noch nicht fest.

Schwer taten sich die Kommunalpolitiker mit dem Aussetzen der gestaffelten Sommerschließzeiten in den zehn Kitas. Die standen wie in jedem Jahr seit langem fest, so dass sich Eltern und Erzieher darauf einrichten konnten. Die Corona-Pandemie und die zwischenzeitliche Schließung der Einrichtungen ab Mitte März sorgten indes dafür, dass viele Eltern ungeplant schon Urlaub für die Betreuung ihrer Kinder nehmen mussten. Um diesen entgegenzukommen, sollen die Tagesstätten in diesem Sommer aufbleiben.

Eine Bedarfsabfrage unter Eltern und Personal ergab, dass der Plan für viele, aber eben nicht für alle Einrichtungen aufgehen könnte. Lösbar wäre das Problem, wenn Eltern bereit wären, ihren Nachwuchs für ein paar Tage in eine andere Kita zu bringen. Aber das lässt die derzeit gültige Eindämmungsverordnung nicht zu. Das Papier sieht bekanntlich vor, dass es zwar wieder einen allgemeinen Anspruch auf Kinderbetreuung gibt, legt aber auch fest, dass die Gruppen zur Minimierung des Ansteckungsrisikos selbst in ein- und derselben Einrichtung nicht durchmischt werden dürfen. Womit auch das Umsetzen von sogenannten Springern von Kita zu Kita zur Lösung des Problems derzeit vom Tisch ist. Dass die aktuelle Verordnung nicht bis ins Letzte durchdacht ist, hat Rüdiger Kloth schon vor ein paar Tagen gegenüber der Osterburger Volksstimme moniert. Denn die Mädchen und Jungen werden zwar in den Tagesstätten auf Abstand gehalten, können sich später aber ungehindert und ganz legal auf dem nächsten Spielplatz treffen.

Eher in einem Akt der Verzweiflung und um Rechtssicherheit zu schaffen, entschlossen sich die Abgeordneten nach einer längeren Diskussion, die Schließzeiten für 2020 auszusetzen, ließen sich aber ein Hintertürchen für den Fall offen, wenn der Betrieb der Einrichtung personell absolut nicht machbar sein sollte.

Hoffen auf neue Regeln

Die Verantwortlichen hoffen, dass es nicht zum Äußersten kommt. Zum einen setzen sie darauf, dass das Land in den nächsten Tagen neue Corona-Regeln erlässt, die das vorübergehende Umsetzen von Kindern und/oder Erziehern in eine andere Tagesstätte bis zur Urlaubssaison wieder möglich machen. Zum anderen will die Verbandsgemeinde mit möglicherweise betroffenen Eltern das Gespräch suchen, um nicht mit Gewalt eine komplette Tagesstätte für ein oder zwei Kinder offenhalten zu müssen.