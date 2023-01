Wer Karnevalsnachwuchs haben möchte, muss die Funken früh sprühen lassen. Das weiß man in Rochau und übte in vielen ehrenamtlichen Stunden ein zuckersüßes Programm für den Kinderkarneval ein.

Rochau - Bis auf den letzten Platz war die Mehrzweckhalle am Sonntagnachmittag gefüllt, als die Kinder das Ruder bei der Rochauer Carnevalsgemeinschaft (RCG) übernahmen. In zwei prall gefüllten Programmstunden standen die Knirpse in Sachen Unterhaltung ihren großen „Kollegen“ in nichts nach. „Lasst uns feiern und ordentlich Spaß haben“, sagte RCG-Präsident Frank Bräuer, bevor er das Zepter an Prinz Theodor Winkelbauer und Prinzessin Anni Fricke übergab.