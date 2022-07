Kirche Krumke: Nach Erneuerung der Außenhülle sind Arbeiten im Inneren des Gotteshauses geplant

Nach den Sanierungsarbeiten an der Außenhülle der Krumker Kirche stehen dem spätromanischen Gebäude weitere Arbeiten ins Haus. Nun sollen sich Handwerker das Innere des Gebäudes vornehmen. Rund 61 000 Euro sind nötig, um dringende Handgriffe zu erledigen.

Krumke - Das Traufgesims ist wiederhergestellt, die Außenhülle ist neu verputzt. Nicht zuletzt trugen Malerarbeiten dazu bei, dass der zweiteilige Feldsteinbau sein vorwiegend ockerfarbenes Erscheinungsbild aus der Barockzeit zurückerhalten hat. Für diese Sanierung stand ein Budget in Höhe von insgesamt 110.000 Euro, davon 69.200 Euro aus einem Förderprogramm, zur Verfügung. Doch mit den Außenarbeiten ist die nötige „Frischzellenkur“ für die Krumker Kirche längst nicht abgeschlossen. Um dem weiteren Verfall des historisch bedeutsamen Gebäudes aus der Zeit der Spätromanik entgegenzuwirken, will die Einheitsgemeinde nun Sanierungsarbeiten im Inneren des stadteigenen Kirchenhauses in Angriff nehmen.