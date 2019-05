Für die Seehäuser Klosterschule gibt es einen Interessenten. Der Fachwerkbau könnte zur Betreuung älterer Menschen genutzt werden.

Seehausen l Weil der Bedarf an Betreuung mit dem Älterwerden der Bevölkerung steigt, setzt bekanntlich auch der DRK-Verband „Östliche Altmark“ in Seehausen nach einem Pflegeheim und dem Mehrgenerationenhaus inzwischen auf eine neue Sozialstation, deren Mitarbeiter Patienten zu Hause pflegen. Und auf eine Tagespflege, in der Betroffene in Gesellschaft betreut werden. Mit Seehausen gibt es im Landkreis Stendal derzeit rund 130 dieser Plätze. Da scheint für die Betreuung von nicht mehr so selbständigen und mobilen Ruheständlern noch etwas Luft nach oben zu sein.

Die Betreuung älterer Menschen könnte auch für die ehemalige Klosterschule eine Perspektive sein. Die Idee, etwas in der Richtung zu unternehmen, ist nicht neu. Die hat Bürgermeister Detlef Neumann schon öfter ins Spiel gebracht. Neu ist allerdings, dass es inzwischen einen Interessenten für den denkmalgeschützten Fachwerkbau gibt.

Ähnlich wie das neue DRK-Objekt befindet sich auch die Klosterschule, die einst auf den Fundamenten des alten Hospitals errichtet wurde, mitten im Stadtzentrum, aber trotzdem am Umfluter im Grünen, so dass sich kurze Wege zu Ärzten, Apotheken, Einkaufsmöglichkeiten sowie anderen Institutionen und eine ruhige Lage nicht gegenseitig ausschließen.

Die Hansestadt hat in den vergangenen Jahren große Anstrengungen unternommen, um das Haus vor dem Verfall zu bewahren. Mit Hilfe von Fördermitteln, die speziell dafür gedacht waren, alte Bausubstanz auch für eine eventuelle Vermarktung zu erhalten, konnten zwischen 2013 und 2015 in zwei Bauabschnitten unter anderem das Dach, die beiden Eingangstüren und die Fenster erneuert werden. Innen wartet auf den künftigen Eigentümer allerdings noch viel Arbeit beziehungsweise Investitionsbedarf. Auch weil es wahrscheinlich eines Fahrstuhls bedarf, während der zweite Rettungsweg durch die Architektur des Hauses schon vorhanden ist.

Ob die alte Klosterschule wirklich den Besitzer wechselt, wird sich am Ende wohl zwischen Daumen und Zeigefinger entscheiden beziehungsweise sich am Konzept und der Finanzierbarkeit des Um- und Ausbaus messen lassen müssen. Der Stadtrat fasste in seiner jüngsten Sitzung jedenfalls schon vorsorglich den Grundsatzbeschluss, die Immobilie für den beschriebenen Zweck veräußern zu wollen. Jetzt folgen die Verhandlungen.